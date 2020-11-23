Haberler Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'ın attığı golün hikayesi ortaya çıktı! Maçtan önce...

'ın attığı golün hikayesi ortaya çıktı! Maçtan önce...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin deplasmanda 'ni 5-1 mağlup ettiği maçta perdeyi açan isim olan 'ın, golden sonra Sadık Çiftpınar'la secdeye gitmesi dikkat çekmişti. O golün öncesinde yaşananlar ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 09:16
Mert Hakan Yandaş'ın attığı golün hikayesi ortaya çıktı! Maçtan önce...

Süper Lig'in 9. haftasında 'nin deplasmanda 'ni 5-1 mağlup ettiği mücadelede ilk golünü kaydeden 'ın, golden sonra Sadık Çiftpınar'la secdeye kapanması dikkat çekmişti. Golün hikayesi ortaya çıktı...

Mert Hakan Yandaş'ın attığı golün hikayesi ortaya çıktı! Maçtan önce...

Sabah'ın haberine göre hafta içerisinde takım arkadaşı Sadık Çiftpınar ile gittiği bir kafede garsonun formasını istediği Mert Hakan, "Sana gol attığım bir maçın formasını vereceğim" dedi.

Mert Hakan Yandaş'ın attığı golün hikayesi ortaya çıktı! Maçtan önce...

Sadık, "O zaman bu hafta yollarsın çünkü 'ne gol atacaksın" diyerek arkadaşlarına olan inancını ortaya koydu...

Mert Hakan Yandaş'ın attığı golün hikayesi ortaya çıktı! Maçtan önce...

Sadık, maç günü ise "Golü atınca bana koş birlikte secde yapacağız" diyerek arkadaşına inancını yineledi.

Mert Hakan Yandaş'ın attığı golün hikayesi ortaya çıktı! Maçtan önce...

Emre Belözoğlu ve Caner Erkin ise maçtan 1 gün önce otelde Yandaş'a, "Bu maçta gol atacaksın, ihtiyaç sahibi birine sadaka ver" diyerek hem destek oldular hem de şaka yollu takıldılar.

Mert Hakan Yandaş'ın attığı golün hikayesi ortaya çıktı! Maçtan önce...

26 yaşındaki Mert Hakan, otel önünde gördüğü yaşlı bir adamı sevindirdi ve gol perdesini açan isim oldu.

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