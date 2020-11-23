Mert Hakan Yandaş'ın attığı golün hikayesi ortaya çıktı! Maçtan önce...

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettiği mücadelede ilk golünü kaydeden Mert Hakan Yandaş'ın, golden sonra Sadık Çiftpınar'la secdeye kapanması dikkat çekmişti. Golün hikayesi ortaya çıktı...

Sabah'ın haberine göre hafta içerisinde takım arkadaşı Sadık Çiftpınar ile gittiği bir kafede garsonun formasını istediği Mert Hakan, "Sana gol attığım bir maçın formasını vereceğim" dedi.

Sadık, "O zaman bu hafta yollarsın çünkü Gençlerbirliği'ne gol atacaksın" diyerek arkadaşlarına olan inancını ortaya koydu...

Sadık, maç günü ise "Golü atınca bana koş birlikte secde yapacağız" diyerek arkadaşına inancını yineledi.

Emre Belözoğlu ve Caner Erkin ise maçtan 1 gün önce otelde Yandaş'a, "Bu maçta gol atacaksın, ihtiyaç sahibi birine sadaka ver" diyerek hem destek oldular hem de şaka yollu takıldılar.