Haberler Fenerbahçe Samandıra’da Mame Thiam rüzgarı!

Samandıra’da rüzgarı!

Hücum hattında birçok önemli ismi bulunan 'nin son antrenmanlarında öne çıkanların başında geliyor. yıldız, idmanlardaki hırsıyla öne çıkıyor, antrenman maçlarında attığı gollerle dikket çekiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 21:26 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 06:50
Samandıra’da Mame Thiam rüzgarı!

Sarı-lacivertlilerin gol bölgesindeki oyuncuları farklı zamanlarda sakatlıklar yaşarken, Thiam hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Hırsı ve idmanlardaki çalışkanlığıyla hocası Erol Bulut'un gözüne giren futbolcu, antrenman maçlarında attığı gollerle de dikkat çekiyor. Özellikle bu hafta başından beri yapılan çalışmalarda performansıyla fark yaratan 28 yaşındaki futbolcu, "Burası ve rekabet üst düzeyde. Ancak bu rekabet beni güçlendiriyor. Kendimi her zaman hazır tutuyorum. Sıra bana geldiğinde de sahaya çıkıp en iyisini yapacağım" sözlerini sarfediyor.

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