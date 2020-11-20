Samandıra’da Mame Thiam rüzgarı!

Sarı-lacivertlilerin gol bölgesindeki oyuncuları farklı zamanlarda sakatlıklar yaşarken, Thiam hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Hırsı ve idmanlardaki çalışkanlığıyla hocası Erol Bulut'un gözüne giren Senegalli futbolcu, antrenman maçlarında attığı gollerle de dikkat çekiyor. Özellikle bu hafta başından beri yapılan çalışmalarda performansıyla fark yaratan 28 yaşındaki futbolcu, "Burası Fenerbahçe ve rekabet üst düzeyde. Ancak bu rekabet beni güçlendiriyor. Kendimi her zaman hazır tutuyorum. Sıra bana geldiğinde de sahaya çıkıp en iyisini yapacağım" sözlerini sarfediyor.