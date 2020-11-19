Haberler Fenerbahçe Yarmolenko transferinde flaş gelişme! Adım adım Fenerbahçe'ye

transferinde flaş gelişme! Adım adım 'ye

Ukraynalı sağ kanat Andriy 'nun alacaklarına karşılık West Ham ile sözleşmesini feshedeceği öğrenildi. Emre Belözoğlu da daha önce temas kurduğu 31 yaşındaki futbolcu için tekrar harekete geçti. Yapılan ilk görüşmelerde ücreti düşük bulan Yarmolenko’da bu kez tüm şartların zorlanacağı belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 20:11 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Yarmolenko transferinde flaş gelişme! Adım adım Fenerbahçe'ye

Bu sezon kadroda yer bulan 10 ismi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan 'ye süper haber... Sarı-lacivertlilerin sezon başında da uzun süre temas halinde olduğu Andriy konusunda sıcak gelişmeler yaşandı.

Yarmolenko transferinde flaş gelişme! Adım adım Fenerbahçe'ye

3. sezonuna girdiği West Ham United'da forma şansı bulamayan 31 yaşındaki sağ kanadın alacaklarına karşılık sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi. Ukrayna basını da milli futbolcularına geniş yer ayırırken, 'nun ocak ayında bonservisinin elinde olacağını yazdı.

Yarmolenko transferinde flaş gelişme! Adım adım Fenerbahçe'ye

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK
hocası Erol Bulut'un da kadrosunda görmek istediği 'da ısrarcı davranın sportif direktör Emre Belözoğlu'nun şartları zorlayacağı öğrenildi.

Yarmolenko transferinde flaş gelişme! Adım adım Fenerbahçe'ye

Ukraynalı ile yapılan ilk görüşmelerde yıllık ücreti konusunda uzlaşamayan sarı-lacivertlilerin bonservis sorunu çözüldüğü için daha yüksek bir teklif sunacağı ifade edildi. Bu arada , 2022 yılına kadar sözleşme yaptığı West Ham United'da vergiler düştükten sonra 3.3 milyon euro kazanıyor.

Yarmolenko transferinde flaş gelişme! Adım adım Fenerbahçe'ye

407 MAÇ 152 GOL 101 ASİST
Profesyonel kariyerinde Dinamo Kiev, Borussia Dortmund ve West Ham United formaları giyen , bu 3 takımla toplam 407 maça çıktı. 31 yaşındaki sağ kanat, bu karşılaşmalarda 152 kez rakip fileleri havalandırdı, 101 de asist yaptı.

Yarmolenko transferinde flaş gelişme! Adım adım Fenerbahçe'ye

UKRAYNA'NIN VAZGEÇİLMEZİ
Ülkesinde Dinamo Kiev formasıyla adını Avrupa'ya duyuran , Ukrayna Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. 92 kez milli formayı giyen yıldız futbolcu, 38 gol, 21 asistlik performans sergiledi.

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