Yarmolenko transferinde flaş gelişme! Adım adım Fenerbahçe'ye

Ukraynalı ile yapılan ilk görüşmelerde yıllık ücreti konusunda uzlaşamayan sarı-lacivertlilerin bonservis sorunu çözüldüğü için daha yüksek bir teklif sunacağı ifade edildi. Bu arada Yarmolenko, 2022 yılına kadar sözleşme yaptığı West Ham United'da vergiler düştükten sonra 3.3 milyon euro kazanıyor.



