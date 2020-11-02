Haberler Fenerbahçe Antalyaspor Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut'tan açıklama: Bunları çalıştık

Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut'tan açıklama: Bunları çalıştık

'in 7. haftasında fenerbahçe deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı. Maçın ardından açıklamalarda bulundu. Bulut, "Bugün tahmin ediyorum, taç atışından yakaladığımız 2 pozisyon var. Bu pozisyonlara çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 22:48 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 22:57
Antalyaspor Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut'tan açıklama: Bunları çalıştık

'in 7. hata maçında Fenerbahçe, deplasmanda 'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İkinci yarı baskılı oynadıklarını söyleyen Erol Bulut, "Maç başında kazanmak istediğimizi ancak böyle takımlara karşı zor olacağını söyledim. İkinci yarı biraz daha baskılı oynadık. Ancak rakip bir kere kalemize geldi, konsantrasyon eksikliğinden gol oldu. Rakip kale önüne duvar kurdu ama yeterince pozisyona girdik" dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Galibiyeti 2 yıl önce hayatını kaybeden Koray Şener'e armağan ettiklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Bugün tahmin ediyorum, taç atışından yakaladığımız 2 pozisyon var. Bu pozisyonlara çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek" dedi.

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