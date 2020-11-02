Antalyaspor Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut'tan açıklama: Bunları çalıştık

Süper Lig'in 7. hata maçında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut değerlendirmelerde bulundu.

İkinci yarı baskılı oynadıklarını söyleyen Erol Bulut, "Maç başında kazanmak istediğimizi ancak böyle takımlara karşı zor olacağını söyledim. İkinci yarı biraz daha baskılı oynadık. Ancak rakip bir kere kalemize geldi, konsantrasyon eksikliğinden gol oldu. Rakip kale önüne duvar kurdu ama yeterince pozisyona girdik" dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Galibiyeti 2 yıl önce hayatını kaybeden Koray Şener'e armağan ettiklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Bugün tahmin ediyorum, taç atışından yakaladığımız 2 pozisyon var. Bu pozisyonlara çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek" dedi.