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'ye müjdesi! Takımla çalıştı

, 'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü Fraport TAV 'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde geçenki idmanda yer almayan , yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 15:15 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 15:16
Fenerbahçe'ye Marcel Tisserand müjdesi! Takımla çalıştı

'ye müjdesi geldi. Geçen idmanda karın ağrısı şikayeti nedeniyle idmanda yer almayan Kongolu stoper, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

PEROTTI FARKINI KONUŞTURMAYA BAŞLADI
Öte yandan sakatlığını atlatan Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti bir süredir takımla birlikte çalışmalara devam ediyor. Tangocu yıldız idmanlardaki performansı ile klasını konuşturuyor.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, 2 grup halindeki pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Dün yapılan antrenmana karın ağrısı sebebiyle katılmayan Marcel Tisserand, bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.



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