Haberler Bursaspor Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Ali Akman durdurulamıyor

ve 'ın istediği durdurulamıyor

1. Lig ekiplerinden 'da forma giyen 18 yaşındaki gollerine devam ediyor. Performansı ile ve 'yi peşine takan genç futbolcu oynadığı son 8 karşılaşmada 7 gol attı. Yıldız futbolcu Bursaspor'un 'u 4-2'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada da fileleri 2 kez havalandırmayı başardı.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 18:07 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 18:09
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Ali Akman durdurulamıyor

'un yıldız futbolcusu gollerine devam ediyor. 1. Lig'in 8. haftasında Bursaspor sahasında ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele yeşil-beyazlıların 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bursaspor'un galibiyetinde en büyük rol ise 18'lik yıldız Ali Akman'ındı.

Genç futbolcu maçın 21. ve 51. dakikalarında attığı gollerle maçın adamı olmayı başardı.

8 MAÇTA 7 GOL

Performansı gün geçtikte artan yıldız fubolcu ligde çıktığı son 8 karşılaşmada fileleri 7 kez havalandırmayı başardı.

Sezona şimdiden damga vuran yıldız futbolcu için ve devreye girmişti.

ALİ AKMAN KİMDİR?

18 Nisan 2002 Bursa doğumlu olan Ali Akman, kariyerine İnegölspor altyapısında başladı. 2015'te Bursaspor'un altyapısına geçen Akman, 2018'de A takıma kadar yükseldi. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası da dahil olmak üzere toplam 19 maça çıkan genç yıldız adayı, 4 gole imzasını atarken 1 de asist yaptı. Ali Akman, Türkiye U18 Milli Takım'ının formasını da giyiyor.

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