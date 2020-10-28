Erol Bulut: Tek hedefimiz 29. şampiyonluk | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu için düzenlenen törenin ardından teknik direktör Erol Bulut da Emre Belözoğlu ve başkan Ali Koç ile birlikte kameraların karşısına geçti.

İŞTE BULUT'UN AÇIKLAMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR

"Türkiye'nin en büyük kulübünde 4 yıl futbol oynadım, şu anda teknik direktör olarak karşınızda bulunuyorum ve bunun mutluluğunu, gururunu yaşıyorum."

"Beni burada nelerin beklediğinin farkındaydım. Taraftarın, camianın, medyanın, aile dostlarımız olsun, beklentinin farkındaydım. Bizim de buraya gelerek yapmak istediklerimiz ortada."

TEK HEDEFİMİZ 29. ŞAMPİYONLUK

"Tek bir hedefimiz var, 29. şampiyonluğumuzu camiamıza yaşatmak. İnşallah bu, bize nasip olur."

"İlk 6 haftada her şey isteklerimiz doğrultusunda gidiyor. Ufak tefek eksiklerimiz var, bunları önümüzdeki haftalarda gidermeye çalışacağız. Üzerine koyarak gidiyoruz. Milli aradan sonra üstüne koymuş bir Fenerbahçe izletmek istiyoruz."

"Bu işte 'ben' değil, 'biz' olarak yola çıktık. 'Biz' olarak bunu başarmak istiyoruz. İnşallah sezon sonunda bunu başaracağız."

"Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı. Başarı için kurduğumuz bir kadro var. 11'i tek başıma değil, ekibimle belirliyorum. 26 futbolcumuz var. Her futbolcu hazır olmak zorunda, hiçbirini birbirinden ayrı tutmuyorum. Kimden verim alıyorsak, onunla devam edeceğiz."

"Fenerbahçe'ye imza attığınızda, baskılara hazırlıklı olmalısınız. Bunları bilerek Fenerbahçe'ye imza attım. O konuda problemim yok. Biz kesin şampiyon olacağız diye bir garanti yok, oynayarak hedefe gitmeye çalışacağız."

ALİ KOÇ'TAN TRABZONSPOR İTİRAFI

"Trabzonspor maçının ilk yarısı bitti. 'Eyvah' dedim. Bu hafta Mohikan'ı anons edeceğiz, basın toplantıları var... Sonra ikinci yarı işler değişti."