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'ye derbisi öncesi müjdesi!

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında 'u konuk edecek 'de büyük sevinç yaşanıyor. Göztepe'ye karşı Nazım Sangare'nin iyi bir performans sergilemesi gözlerden kaçmasa da kritik maçlardaki tecrübesiyle ön plana çıkan 'ün bordo-mavililere karşı sahada olacağı ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 09:09 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 10:09
Fenerbahçe'ye Trabzonspor derbisi öncesi Gökhan Gönül müjdesi!

Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü 'u Ülker Stadı'nda ağırlayacak olan hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli futbolcular, Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketleri ve koşunun ardından taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı. Göztepe deplasmanında ilk 11'de forma giyen futbolcular ise yenilenme programı uyguladı.



Sakatlığı yüzünden Göztepe maçını kaçıran kaptan dün takımla çalışmalara başladı.

Deneyimli sağ bekin Erol Bulut'un şans vermesi durumunda Trabzonspor'a karşı forma giymesi bekleniyor.

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