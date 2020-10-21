Fenerbahçe'ye Trabzonspor derbisi öncesi Gökhan Gönül müjdesi!

Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü Trabzonspor'u Ülker Stadı'nda ağırlayacak olan Fenerbahçe hazırlıklarına başladı.



Sarı-lacivertli futbolcular, Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketleri ve koşunun ardından taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı. Göztepe deplasmanında ilk 11'de forma giyen futbolcular ise yenilenme programı uyguladı.





Sakatlığı yüzünden Göztepe maçını kaçıran kaptan Gökhan Gönül dün takımla çalışmalara başladı.



Deneyimli sağ bekin Erol Bulut'un şans vermesi durumunda Trabzonspor'a karşı forma giymesi bekleniyor.