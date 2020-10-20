Fişek gibi döndü

Caner Erkin'in dönüşü muhteşem oldu. 4 yıl sonra tekrar sarı- lacivertli formayı giyen 32 yaşındaki oyuncu 5 maçta 3 asist yaparak klasını belgeledi. Caner'in dönüşü orta kalitesini de artırdı. Sarı- lacivertliler 5 maçta 94 orta yaparken, 27'sinde isabet kaydetti. Maç başına 27.5 ortada 3.4 isabet ortalaması (% 28) tutturdu. Caner 11'i isabetli 35 orta ile başı çekti.