Daha iyi olacağız

Erol Bulut, birkaç haftaya çok daha iyi olacaklarını söyledi: "Her hafta takım iyiye gidiyor. Milli takımdan yorgun dönenler oldu. Ona rağmen gösterdikleri performanstan memnunum. Üzerine koyarak gitmeye çalışıyoruz. 35 hafta daha var. Ufak hataları düzeltmemiz lazım. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirirsek, herkese daha güzel bir futbol izleteceğiz."