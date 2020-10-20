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Daha iyi olacağız

 , birkaç haftaya çok daha iyi olacaklarını söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 00:09 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 06:50
Daha iyi olacağız

, birkaç haftaya çok daha iyi olacaklarını söyledi: "Her hafta takım iyiye gidiyor. Milli takımdan yorgun dönenler oldu. Ona rağmen gösterdikleri performanstan memnunum. Üzerine koyarak gitmeye çalışıyoruz. 35 hafta daha var. Ufak hataları düzeltmemiz lazım. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirirsek, herkese daha güzel bir futbol izleteceğiz."

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