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'de yeni zehirlendi! İdmana çıkmadı

Son dakika haberi: 'in ikinci haftasında Hatayspor maçının hazırlıklarını da sürdüren Fenerbahçe’de takımla çalışmalara başladı. Gıda zehirlenmesi yaşayan Mame Thiam ise, bugünkü çalışmada yer almazken, yarın takımla çalışmalara katılacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 15:03 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 15:09
Fenerbahçe'de yeni transfer zehirlendi! İdmana çıkmadı

'in 2'nci haftasında Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını da sürdüren 'de takımla çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertli ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Hakan Mert Yandaş, pazartesi günü 'deki maçta teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda forma giyebilecek. Hücum ve savunma varyasyonları üzerinde gerçekleştirilen çalışmada yeni Marcel Tisserand hazır görüntüsü ile dikkat çekti. Kongolu oyuncunun eski takımı Wolfsburg ile sezon başı kampı geçirdiği için hazır ve fit durumda. Sarı-lacivertli takımda özel program dahilinde antrenman açığını kapatan da antrenmandaki performansı ile dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncu takımın pas trafiğinde etkin rol oynuyor.

MAME THIAM GIDA ZEHİRLENMESİ YAŞADI
Dün gece gıda zehirlenmesi yaşayan Mame Thiam bugünkü çalışmada yer almadı. Sağlık durumu iyi olan Thiam, yarından itibaren takımla çalışmalara devam edecek.

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