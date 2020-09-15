Transfer bombaları patlıyor! İşte Emre Belözoğlu'nun planı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezonun başlamasıyla ve Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin gerçekleşmesiyle Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Kanarya'nın transferde akıllıca hareket ettiği ve oyuncu gönderdikçe alma yöntemini izlediği öğrenildi. Muriqi'in Lazio'ya satılmasının ardından ise sarı lacivertliler forvet dışında bir de kanat transferi yapacak. İşte transfer listesindeki isimler ve tüm detaylar...
15 Eylül 2020 Salı 10:20, Güncelleme 15.09.2020 10:40
Transfer bombaları patlıyor! İşte Emre Belözoğlu'nun planı