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30 Ağustos 2020, Pazar
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Mevlüt’e kancası

Mevlüt’e Kayseri kancası

'de geleceği belirsiz olan 'e talip oldu.

'de geleceği belirsiz olan 'e talip oldu. Teknik direktör Bayram Bektaş'ın forvet transferi istemesi üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yönetimin, Mevlüt'le görüşüp teklif yapacağı bildirildi. 33 yaşındaki Mevlüt, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 19 maça çıkarken 4 gole imza attı.
  1. 30.8.2020
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