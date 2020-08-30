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30 Ağustos 2020, Pazar
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Garry gitmek istiyor

Garry gitmek istiyor

'un Rodrigues için girişimleri sürüyor. , Yeşil- Burun Adalı oyuncunun 'ye Olympiakos'ta oynamak istediğini bildirdiğini ileri sürdü.

'un Rodrigues için girişimleri sürüyor. , Yeşil- Burun Adalı oyuncunun 'ye Olympiakos'ta oynamak istediğini bildirdiğini ileri sürdü. sonuçlandırmak için kulüplerin görüşmelere devam ettiği bildirildi. 29 yaşındaki Rodrigues, Alanya maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
  1. 30.8.2020
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