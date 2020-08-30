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30 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe ‘Lemos teknik ve hızlı’

‘Lemos teknik ve hızlı’

F.Bahçe'nin savunmadaki unutulmaz ismi , vatandaşı olan yeni 'un kendisinden farklı özelliklere sahip olduğunu söyledi. Spor'a konuşan Lugano, "Lemos, bana kıyasla daha bir oyuncu. F.Bahçe'ye uzun yıllar hizmet eder" dedi.

F.Bahçe'nin savunmadaki unutulmaz ismi , vatandaşı olan yeni 'un kendisinden farklı özelliklere sahip olduğunu söyledi. Spor'a konuşan Lugano, "Lemos, bana kıyasla daha bir oyuncu. F.Bahçe'ye uzun yıllar hizmet eder" dedi.
  1. 30.8.2020
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