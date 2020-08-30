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30 Ağustos 2020, Pazar
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’nın kardeşi kurtarıldı

Valencia’nın kardeşi kurtarıldı

'nin önceki akşam kadrosuna kattığını Ekvatorlu forvet Enner 'nın kız kardeşi geçtiğimiz günlerde kaçırılmıştı.

'nin önceki akşam kadrosuna kattığını Ekvatorlu forvet Enner 'nın kız kardeşi geçtiğimiz günlerde kaçırılmıştı. Ekvator polisi, 8 kişilik silahlı bir grup tarafından kaçırılan 30 yaşındaki futbolcunun kız kardeşi Erci Valencia'yı düzenlediği operasyonla kurtardı. Haberi öğrenen Valencia büyük sevinç yaşarken, "Küçük kız kardeşimi bana geri verdiğin için çok teşekkürler Tanrım. Bize bu zor zamanlarda kayıtsız şartsız sevgi ve desteklerini gösteren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
  1. 30.8.2020
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