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30 Ağustos 2020, Pazar
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Çekil aradan!

Çekil aradan!

Corriere dello : ’nın Muriç için devreye girmesi Başkanı ’yu öfkelendirdi.

Vedat Muriç'in 'ya transferi için görüşmeler devam ediyor. Kulüpler henüz rakamda anlaşamazken, İtalyan basını, Kosovalı golcü için 'nın da devreye girdiğini duyurdu. Corierre dello ve Sky İtalia haberi, "Bu forvet, aranan bir adam! Lazio ve Fiorentina'ya kavga ettiriyor" başlıkları ile verirken; Lazio Başkanı 'nun öfkeli bir şekilde Fiorentina Genel Direktörü Joe Barone'u telefonla arayarak aradan çekilmesini istediği ifade edildi. Ancak Barone, Muriç'ten vazgeçmeyeceklerini söyledi. 'nin Fiorentina'nın da alıcı pozisyonuna geçmesiyle istediği teklifi 18 milyon euro'dan 20 milyon euro'ya yükselttiği aktarılırken, Lazio'nun daha önce 16 milyon euro önerdiği Muriç'i önümüzdeki birkaç gün veya en fazla birkaç hafta içinde Inzaghi'ye vermeyi umduğu dile getirildi.
  1. 30.8.2020
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