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30 Ağustos 2020, Pazar
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Dirar’a yol gözüktü

Dirar’a yol gözüktü

'nin sportif direktör olduğu dönemde 'ın sözleşmesini 2022'ye kadar uzatan F.Bahçe'de flaş gelişme.

'nin sportif direktör olduğu dönemde 'ın sözleşmesini 2022'ye kadar uzatan F.Bahçe'de flaş gelişme. Yönetim, 34 yaşındaki futbolcuyu kadroda düşünmediklerini menajerine iletti. F.Bahçe, Faslı oyucu için gelecek teklifleri değerlendirecek.
  1. 30.8.2020
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