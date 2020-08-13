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13 Ağustos 2020, Perşembe
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'ye yeni Lugano! Transferi başkan duyurdu

Fenerbahçe'ye yeni Lugano! Transferi başkan duyurdu

'nin görüştüğü Maurico Lemos transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Uruguaylı savunma oyuncusunun formasını giydiği 'ın Başkanı , Lemos konusunda Fenerbahçe ile prensipte anlaşma sağladıklarını belirtti.

Sarı-lacivertlilerin görüştüğü isimlerden 'ta flaş gelişme... 24 yaşındaki stoperin 2021'e kadar sözleşmesinin bulunduğu 'tan görüşmeleriyle ilgili açıklama geldi. İspanyol ekibinin başkanı , Lemos konusunda ile prensipte anlaşma sağladıklarını belirtip, "Transferin tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu hafa içinde tamamen sonuçlanır" sözlerini sarfetti. AVRUPA kariyerinde ve Sassuolo ile Las Palmas'ta forma giyen Lemos, sert futboluyla öne çıkıyor. 1.87 boyundaki futbolcu, savunmadan top çıkarma özelliğinin yanı sıra hava toplarındaki üstünlüğüyle de dikkat çekiyor.

LUGANO'DAN BİLGİ ALDI
Uzun yıllar giydiği Fenerbahçe forması ile taraftarların unutulmazları arasına giren 'nun da Lemos transferinde devreye girdiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerle sürekli temas halinde olan Lugano'nun vatandaşı Lemos ile görüştüğü ifade edildi. Genç futbolcunun telefonla ulaştığı Lugano'dan Fenerbahçe, ve 'la ilgili bilgiler aldığı kaydedildi.

BONSERVİSİ 2.5 MİLYON EURO
Mauricio Lemos'un transferinde Las Palmas'a ödenecek bonservisin de netleştiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki stoper için İspanyol ekibine 2.5 milyon euro bedel ödeyeceği ileri sürüldü. 3 yıllık sözleşme imzalanması beklenen Uruguaylı futbolcunun da senelik 1 milyon euro kazanacağı belirtildi.

  1. 13.8.2020
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