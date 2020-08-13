Fenerbahçe'ye yeni Lugano! Transferi başkan duyurdu
Fenerbahçe'nin görüştüğü Maurico Lemos transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Uruguaylı savunma oyuncusunun formasını giydiği Las Palmas'ın Başkanı Miguel Angel Ramirez Alonso, Lemos konusunda Fenerbahçe ile prensipte anlaşma sağladıklarını belirtti.
Sarı-lacivertlilerin görüştüğü isimlerden Mauricio Lemos'ta flaş gelişme... 24 yaşındaki stoperin 2021'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Las Palmas'tan transfer görüşmeleriyle ilgili açıklama geldi. İspanyol ekibinin başkanı Miguel Angel Ramirez Alonso, Lemos konusunda Fenerbahçe ile prensipte anlaşma sağladıklarını belirtip, "Transferin tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu hafa içinde tamamen sonuçlanır" sözlerini sarfetti. AVRUPA kariyerinde Rubin Kazan ve Sassuolo ile Las Palmas'ta forma giyen Lemos, sert futboluyla öne çıkıyor. 1.87 boyundaki futbolcu, savunmadan top çıkarma özelliğinin yanı sıra hava toplarındaki üstünlüğüyle de dikkat çekiyor.
LUGANO'DAN BİLGİ ALDI
Uzun yıllar giydiği Fenerbahçe forması ile taraftarların unutulmazları arasına giren Diego Lugano'nun da Lemos transferinde devreye girdiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerle sürekli temas halinde olan Lugano'nun vatandaşı Lemos ile görüştüğü ifade edildi. Genç futbolcunun telefonla ulaştığı Lugano'dan Fenerbahçe, Süper Lig ve İstanbul'la ilgili bilgiler aldığı kaydedildi.
BONSERVİSİ 2.5 MİLYON EURO
Mauricio Lemos'un transferinde Las Palmas'a ödenecek bonservisin de netleştiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki stoper için İspanyol ekibine 2.5 milyon euro bedel ödeyeceği ileri sürüldü. 3 yıllık sözleşme imzalanması beklenen Uruguaylı futbolcunun da senelik 1 milyon euro kazanacağı belirtildi.
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