Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye flaş takas teklifi! Dorukhan Toköz ve Ozan Tufan...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, bütçelerini aşmamaya özen gösteren takımlar yeni transferleri takas yoluyla yapmaya uğraşıyor. Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Ozan Tufan için F.Bahçe cephesinde nabız yokladı. Ve bunun sonucunda ortaya Ozan Tufan-Dorukhan Toköz takası gündeme geldi. İki taraf arasındaki zemin yoklama, F.Bahçe'nin bu takasta üste başka oyuncu da istemesi nedeniyle şu an için askıya alınmış durumda. Bu takasla ilgili son kararın önümüzdeki hafta içerisinde kesinlik kazanması bekleniyor. Sergen Yalçın, eski talebesi Ozan'ı kadrosunda görmek isterken; Dorukhan'ın da Beşiktaş ile geçen Ocak ayında yeni sözleşme talebi nedeniyle sıkıntılar yaşaması bu takasın olma ihtimalini yükseltiyor.