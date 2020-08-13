Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye flaş takas teklifi! Dorukhan Toköz ve Ozan Tufan...
Transferde ilk olarak Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna katan Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye sürpriz bir takas teklifinde bulundu. Siyah-beyazlıların, Sergen Yalçın’ın istediği Ozan Tufan için sarı-lacivertlilere Dorukhan Toköz’ü teklif ettiği iddia edildi. Son karar haftaya netleşecek.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, bütçelerini aşmamaya özen gösteren takımlar yeni transferleri takas yoluyla yapmaya uğraşıyor. Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Ozan Tufan için F.Bahçe cephesinde nabız yokladı. Ve bunun sonucunda ortaya Ozan Tufan-Dorukhan Toköz takası gündeme geldi. İki taraf arasındaki zemin yoklama, F.Bahçe'nin bu takasta üste başka oyuncu da istemesi nedeniyle şu an için askıya alınmış durumda. Bu takasla ilgili son kararın önümüzdeki hafta içerisinde kesinlik kazanması bekleniyor. Sergen Yalçın, eski talebesi Ozan'ı kadrosunda görmek isterken; Dorukhan'ın da Beşiktaş ile geçen Ocak ayında yeni sözleşme talebi nedeniyle sıkıntılar yaşaması bu takasın olma ihtimalini yükseltiyor.
- 13.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye flaş takas teklifi! Dorukhan Toköz ve Ozan Tufan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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