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13 Ağustos 2020, Perşembe
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'tan 'ye flaş takas teklifi! Dorukhan Toköz ve ...

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye flaş takas teklifi! Dorukhan Toköz ve Ozan Tufan...

Transferde ilk olarak Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna katan , ezeli rakibi 'ye sürpriz bir takas teklifinde bulundu. Siyah-beyazlıların, ’ın istediği için sarı-lacivertlilere Dorukhan Toköz’ü teklif ettiği iddia edildi. Son karar haftaya netleşecek.

'ta çalışmaları tüm hızıyla sürerken, bütçelerini aşmamaya özen gösteren takımlar yeni transferleri takas yoluyla yapmaya uğraşıyor. Beşiktaş, teknik direktör 'ın kadrosunda görmek istediği için F.Bahçe cephesinde nabız yokladı. Ve bunun sonucunda ortaya Ozan Tufan-Dorukhan Toköz takası gündeme geldi. İki taraf arasındaki zemin yoklama, F.Bahçe'nin bu takasta üste başka oyuncu da istemesi nedeniyle şu an için askıya alınmış durumda. Bu takasla ilgili son kararın önümüzdeki hafta içerisinde kesinlik kazanması bekleniyor. Sergen Yalçın, eski talebesi Ozan'ı kadrosunda görmek isterken; Dorukhan'ın da Beşiktaş ile geçen Ocak ayında yeni sözleşme talebi nedeniyle sıkıntılar yaşaması bu takasın olma ihtimalini yükseltiyor.

  1. 13.8.2020
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