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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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N'Sakala transferini resmen açıkladı

Beşiktaş N'Sakala transferini resmen açıkladı

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren , ile sözleşmesi biten N'Sakala'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübü, Aytemiz ile sözleşme sona eren bek oyuncusu Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden N'Sakala'nın gitar çaldığı bir video paylaşılırken, ayrıca resmi internet sitesi üzerinden de şu açıklama yapıldı: "Kulübümüz, 2020-21 sezonu çalışmaları kapsamında futbolcu Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fabrice N'Sakala'ya Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

İşte Beşiktaş'tan yapılan paylaşım:

  1. 12.08.2020
  2. Güncelleme: 12.08.2020 19:48
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