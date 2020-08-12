Beşiktaş N'Sakala transferini resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme sona eren bek oyuncusu Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.



Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden N'Sakala'nın gitar çaldığı bir video paylaşılırken, ayrıca resmi internet sitesi üzerinden de şu açıklama yapıldı: "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında futbolcu Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fabrice N'Sakala'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."



İşte Beşiktaş'tan yapılan paylaşım:

? Beşiktaş'a hoş geldin Fabrice N'Sakala pic.twitter.com/1150kuwnyD — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 12, 2020