Beşiktaş N'Sakala transferini resmen açıkladı
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi biten N'Sakala'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme sona eren bek oyuncusu Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden N'Sakala'nın gitar çaldığı bir video paylaşılırken, ayrıca resmi internet sitesi üzerinden de şu açıklama yapıldı: "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında futbolcu Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fabrice N'Sakala'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."
İşte Beşiktaş'tan yapılan paylaşım:
? Beşiktaş'a hoş geldin Fabrice N'Sakala pic.twitter.com/1150kuwnyD— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 12, 2020
- 12.08.2020
- Güncelleme: 12.08.2020 19:48
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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