İşte Erol Bulut'un takımla yaptığı ilk konuşma! "Bundan sonra..." - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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İşte 'un takımla yaptığı ilk konuşma! "Bundan sonra..."

İşte Erol Bulut'un takımla yaptığı ilk konuşma! "Bundan sonra..."

Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. İdmanda yeni transferler Mert Hakan Yandaş, ve Caner Erkin'in yanı sıra henüz transferi açıklanmayan Barış Sungur da yer aldı. Antrenman öncesi futbolcularla bir araya gelen teknik direktör kısa bir takım toplantısı yaptı.

, Samandıra'daki ilk antrenman öncesi futbolcularla bir araya gelerek bir toplantı yaptı.

İşte Erol Bulut'un takım toplantısındaki konuşması:
"Öncelikle hepiniz hoşgeldiniz. Bugünden itibaren birlikte çok zaman geçireceğiz. 'BEN' kelimesini bundan sonra kullanmayacağız, 'BİZ' olacağız. Biz olduğumuz sürece başarılı oluruz."

"FENERBAHÇEMİZE SAYGI DUYACAĞIZ"
"Saygı ve disiplin benim için çok önemli. Hepimiz birbirimize, buradaki profesyonellere ve personele saygılı olacak. Futboldan para kazanıyoruz,futbolun tüm unsurlarına ve tabii ki Fenerbahçemize saygı duyacağız.

Bol bol toplantılarımız olacak, toplu ve birebir görüşmelerle birbirimizden beklentilerimizi ortaya koyup maksimum verim için çalışacağız. Hepinize başarılar ile dolu bir sezon diliyorum."

  1. 08.08.2020
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