İşte Erol Bulut'un takımla yaptığı ilk konuşma! "Bundan sonra..."
Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. İdmanda yeni transferler Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yanı sıra henüz transferi açıklanmayan Barış Sungur da yer aldı. Antrenman öncesi futbolcularla bir araya gelen teknik direktör Erol Bulut kısa bir takım toplantısı yaptı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Samandıra'daki ilk antrenman öncesi futbolcularla bir araya gelerek bir toplantı yaptı.
İşte Erol Bulut'un takım toplantısındaki konuşması:
"Öncelikle hepiniz hoşgeldiniz. Bugünden itibaren birlikte çok zaman geçireceğiz. 'BEN' kelimesini bundan sonra kullanmayacağız, 'BİZ' olacağız. Biz olduğumuz sürece başarılı oluruz."
"FENERBAHÇEMİZE SAYGI DUYACAĞIZ"
"Saygı ve disiplin benim için çok önemli. Hepimiz birbirimize, buradaki profesyonellere ve personele saygılı olacak. Futboldan para kazanıyoruz,futbolun tüm unsurlarına ve tabii ki Fenerbahçemize saygı duyacağız.
Bol bol toplantılarımız olacak, toplu ve birebir görüşmelerle birbirimizden beklentilerimizi ortaya koyup maksimum verim için çalışacağız. Hepinize başarılar ile dolu bir sezon diliyorum."
- 08.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İşte Erol Bulut'un takımla yaptığı ilk konuşma! "Bundan sonra..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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