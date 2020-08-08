Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe transferinde önemli detay! Başkan ile görüşme...
Beşiktaş serüveninin ardından yeniden Fenerbahçe'ye dönen Gökhan Gönül'ün bu tercihinin perde arkası ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, uzun süren Fenerbahçe kariyerinin ardından siyah beyazlılara imza atmış ve camiada tepkiye neden olmuştu. Gökhan, Beşiktaş'ta olduğu süre boyunca sarı lacivertlileri unutmayınca geri dönüş kapısı açıldı.
Ali Koç, Fenerbahçe'deki başkan adaylığı döneminde Gökhan Gönül'ün arkasında durdu, milli futbolcu da kendisine yapılan bu hareketi unutmadı ve karşılığını sarı-lacivertlilere imza atarak verdi.
Seçim sürecinde aday olan Koç, herkesin tepki gösterdiği Gökhan'a sahip çıkarak, "Şampiyon olursak kontratları yenileriz mantığı olmamalı. Bence Gökhan Gönül'ün gidişi büyük bir kayıptır. Bir de çocuğa paragöz yakıştırması yapıyorsunuz. Bu, böyle gitmez" ifadelerini kullanmıştı. Koç'a ulaşan Gökhan, "Benim için kendinizi seçim sürecinde zora sokmayın" ifadesini kullandı.
Milliyet'in haberine göre, 2018 yılında başkan adayı olan Koç'un o dönem için eleştirilme ve oy kaybetme pahasına Gökhan'ı savunmasını milli sağ bek unutmadı.
Futbolcu, sarı-lacivertli kulüpten ayrılıp kendisini Beşiktaş'ta kabul ettirmesine rağmen, sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'yi hiç silmedi. Sarı lacivertli formayı giyerken yaptığı tüm paylaşımların da aynen durması da önemliydi.
- 08.08.2020
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Yorum
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe transferinde önemli detay! Başkan ile görüşme... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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