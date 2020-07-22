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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Başakşehir’e rötarlı tebrik

Başakşehir’e rötarlı tebrik

Geçtiğimiz pazar günü 'de şampiyonluğunu ilan eden 'e rötarlı tebrik... Sarı-lacivertliler, dün hesaplarından ligi zirvede tamamlayan rakibini kutladı.

Geçtiğimiz pazar günü 'de şampiyonluğunu ilan eden 'e rötarlı tebrik... Sarı-lacivertliler, dün hesaplarından ligi zirvede tamamlayan rakibini kutladı, "2019- 20 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir'i tebrik ediyoruz" ifadesini kullandı.
  1. 22.7.2020
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