Fenerbahçe'nin yeni hedefi Xherdan Shaqiri!
Liverpool’da forma şansı bulamayan Xherdan Shaqiri, Fenerbahçe'ye önerildi. Galatasaray’ın da listesinde olan Arnavut asıllı İsviçreli yıldızın yıllık ücreti konusunda pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Son dakika transfer haberleri...
Son iki sezondur hedeflerinin çok uzağında kalan F.Bahçe, 2020-21 öncesi transfer harekatını sürdürüyor. Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş ile anlaşan ve birçok ismi listesine alan sarı-lacivertliler, bu kez Liverpool'un tecrübeli oyuncusu Xherdan Shaqiri için temaslara başladı. İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan ve gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen 28 yaşındaki kanat oyuncusunun menajerler aracılığıyla Kanarya'ya önerildiği ortaya çıktı.
PAZARLIK SÜRÜYOR
Arnavut asıllı İsviçreli futbolcunun yıllık ücret konusunda 3 milyon euro talep ettiği, Fenerbahçe'nin ise 2 milyon euro'da ısrarcı olduğu ifade edildi. Shaqiri'nin 2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Liverpool'un bu oyuncunun satışı konusunda sorun çıkarmayacağı belirtilirken, kısa süre içinde sözleşmenin karşılıklı feshedilebileceği de iddia edildi. İkinci yılına girdiği Liverpool'da bu sezon forma şansı bulamayan yıldız futbolcu, yalnızca 8 resmi maçta oynadı.
BONSERVİS BEDELLERİ 58.5 MİLYON EURO!
Kariyerinde 5 farklı takımın formasını giyen Shaqiri'nin bonservislerine toplam 58 milyon 500 bin euro ödendi. Basel'den Bayern Münih'e 11.8 milyon euro'ya giden yıldız futbolcu, Alman ekibinden Inter'e 15 milyon, buradan da Stoke City'ye 17 milyon euro bedelle imza attı. 28 yaşındaki yıldız, Liverpool'a da 14.7 milyon euro bedelle geçti.
363 MAÇ 65 GOL 68 ASİST
Shaqiri, profesyonel kariyerinde oynadığı 5 takımla 363 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 65 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, 68 de asist yaptı. Kariyerinde 1 kırmızı kart gören 44 kez de sarardı.
- 15.7.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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