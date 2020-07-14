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14 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Volkan Demirel'e maske cezası!

Son dakika: 'de 'e maske cezası!

Son dakika: Fenerbahçe'de Volkan Demirel'e maske cezası!

'de , 'in 31. haftasındaki müsabakasında maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı 900 TL para cezası aldı.

'in 31. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelen 'de yardımcı antrenör talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. 38 yaşındaki isim maske takma zorunluluğuna uymadığı için 900 TL para cezası aldı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi VOLKAN DEMİREL'in, 07.07.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

  1. 14.07.2020
  2. Güncelleme: 14.07.2020 16:43
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