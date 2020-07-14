Son dakika: Fenerbahçe'de Volkan Demirel'e maske cezası!
Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Süper Lig'in 31. haftasındaki Gençlerbirliği müsabakasında maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı 900 TL para cezası aldı.
Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. 38 yaşındaki isim maske takma zorunluluğuna uymadığı için 900 TL para cezası aldı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi VOLKAN DEMİREL'in, 07.07.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.
- 14.07.2020
- Güncelleme: 14.07.2020 16:43
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