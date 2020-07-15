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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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bitti bitiyor

Alpaslan Öztürk bitti bitiyor

Yeni sezonda yerli oyuncuların da ağırlıklı olduğu bir kadro kurmayı hedefleyen , uzun süredir gündeminde olan ile büyük ölçüde anlaştı.

Yeni sezonda yerli oyuncuların da ağırlıklı olduğu bir kadro kurmayı hedefleyen , uzun süredir gündeminde olan ile büyük ölçüde anlaştı. kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki stoperin gelecek sezon Çubuklu'yu giyeceği belirtildi. Alpaslan, Fenerbahçe'de oynamak istediğini ekibine iletirken, sarı-lacivertlilerin bu transferde iki oyuncusunu takas olarak kullanacağı kaydedildi.
  1. 15.7.2020
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