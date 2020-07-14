Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel yıkıldı! Ozan Tufan'a...

Kötü bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan Fenerbahçe'ye son haftalarda üçüncülük şansı doğmuştu ancak Sivaaspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet bu umutları da bitirdi. Sarı-lacivertlilerde teknik heyetin önemli isimleri konumunda bulunan Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu ise tam manasıyla yıkıldı. Sarı-lacivertli kenar yönetimin Ozan Tufan'a söylediği sözler dikkat çekti.