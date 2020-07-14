Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel yıkıldı! Ozan Tufan'a... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel yıkıldı! Ozan Tufan'a...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel yıkıldı! Ozan Tufan'a...

Kötü bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan Fenerbahçe'ye son haftalarda üçüncülük şansı doğmuştu ancak Sivaaspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet bu umutları da bitirdi. Sarı-lacivertlilerde teknik heyetin önemli isimleri konumunda bulunan Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu ise tam manasıyla yıkıldı. Sarı-lacivertli kenar yönetimin Ozan Tufan'a söylediği sözler dikkat çekti.

14 Temmuz 2020 Salı 12:12
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel yıkıldı! Ozan Tufan'a...

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe sezonun ikinci yarısında alınan üst üste başarısız sonuçlarla yarışa erken havlu attı.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel yıkıldı! Ozan Tufan'a...

Son haftalarda üçüncülük şansı eline geçen Kanarya fırsatı elinin tersiyle itti.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel yıkıldı! Ozan Tufan'a...

Fenerbahçe'de 2-1'lik Sivasspor yenilgisi sonrası Avrupa umutları yine zora girdi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel yıkıldı! Ozan Tufan'a...

Lig ve kupada havlu atan sarı-lacivertlilerde, son 2 haftada oluşan umutlu havadan eser kalmadı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel yıkıldı! Ozan Tufan'a...

Gençlerbirliği deplasmanındaki 1-1'lik beraberliğin ardından gelen Sivasspor mağlubiyeti takımı 7. sıraya itti.

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