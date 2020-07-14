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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel yıkıldı! Ozan Tufan'a...
Kötü bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan Fenerbahçe'ye son haftalarda üçüncülük şansı doğmuştu ancak Sivaaspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet bu umutları da bitirdi. Sarı-lacivertlilerde teknik heyetin önemli isimleri konumunda bulunan Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu ise tam manasıyla yıkıldı. Sarı-lacivertli kenar yönetimin Ozan Tufan'a söylediği sözler dikkat çekti.
14 Temmuz 2020 Salı 12:12
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Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe sezonun ikinci yarısında alınan üst üste başarısız sonuçlarla yarışa erken havlu attı.
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Son haftalarda üçüncülük şansı eline geçen Kanarya fırsatı elinin tersiyle itti.
Fenerbahçe'de 2-1'lik Sivasspor yenilgisi sonrası Avrupa umutları yine zora girdi.
Lig ve kupada havlu atan sarı-lacivertlilerde, son 2 haftada oluşan umutlu havadan eser kalmadı.
Gençlerbirliği deplasmanındaki 1-1'lik beraberliğin ardından gelen Sivasspor mağlubiyeti takımı 7. sıraya itti.