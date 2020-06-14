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14 Haziran 2020, Pazar
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Has unutulmadı

Has unutulmadı

Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcularından 'ı vefatının birinci yıl dönümünde unutmadı.

Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcularından 'ı vefatının birinci yıl dönümünde unutmadı. Has'ın Yeniköy Aile Kabristanlığı'ndaki mezarı başındaki anma törenine kulübün genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin, eski asbaşkanlardan Raif Dinçkök ve sevenleri katıldı.
  1. 14.6.2020
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