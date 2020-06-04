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04 Haziran 2020, Perşembe
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Sigorta başantrenör ile yolları ayırdı

Fenerbahçe HDI Sigorta başantrenör Mariusz Sordyl ile yolları ayırdı

Efeler Ligi'nin son şampiyonu Sigorta Takımı, yapılanması kapsamında başantrenör ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Efeler Ligi'nin güçlü ekiplerinden Sigorta'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertliler, başarılı başantrenör ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın yapılanması kapsamında takımımızın Başantrenörü Mariusz Sordyl ile yollarımız ayrılmıştır.

Sordyl, Fenerbahçemiz'de görev yaptığı bir buçuk yıl boyunca göstermiş olduğu özverili çalışmalarla, ilk günden itibaren Takımımızın yükselişinde etkili olmuş; Takımımızın, 2018-19 sezonunda Axa Sigorta Efeler Ligi, Axa Sigorta Kupa Voley olmak üzere iki şampiyonluğu kazanmasında ve Koronavirüs dolayısıyla sona erdirilen 2019-20 sezonunu da lider tamamlamasında büyük pay sahibi olmuştur.

Kulübümüz için ortaya koyduğu tüm başarılar ve emekleri için Mariusz Sordyl'e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sonsuz başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

  1. 04.06.2020
  2. Güncelleme: 04.06.2020 18:48
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