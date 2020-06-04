Fenerbahçe HDI Sigorta başantrenör Mariusz Sordyl ile yolları ayırdı
Efeler Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe HDI Sigorta Voleybol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında başantrenör Mariusz Sordyl ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Voleybol Efeler Ligi'nin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe HDI Sigorta'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertliler, başarılı başantrenör Mariusz Sordyl ile yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın yeni sezon yapılanması kapsamında takımımızın Başantrenörü Mariusz Sordyl ile yollarımız ayrılmıştır.
Sordyl, Fenerbahçemiz'de görev yaptığı bir buçuk yıl boyunca göstermiş olduğu özverili çalışmalarla, ilk günden itibaren Takımımızın yükselişinde etkili olmuş; Takımımızın, 2018-19 sezonunda Axa Sigorta Efeler Ligi, Axa Sigorta Kupa Voley olmak üzere iki şampiyonluğu kazanmasında ve Koronavirüs dolayısıyla sona erdirilen 2019-20 sezonunu da lider tamamlamasında büyük pay sahibi olmuştur.
Kulübümüz için ortaya koyduğu tüm başarılar ve emekleri için Mariusz Sordyl'e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sonsuz başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
- 04.06.2020
- Güncelleme: 04.06.2020 18:48
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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