Fenerbahçe elinden kaçırabilir! Erol Bulut'a flaş talip - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Haziran 2020, Perşembe
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Fenerbahçe elinden kaçırabilir! Erol Bulut'a flaş talip

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Erol Bulut'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Alanyaspor'la sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 45 yaşındaki teknik adama flaş bir talip çıktı.
4 Haziran 2020 Perşembe 13:59
Fenerbahçe elinden kaçırabilir! Erol Bulut'a flaş talip

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Erol Bulut'u elden kaçırabilir...

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Fenerbahçe elinden kaçırabilir! Erol Bulut'a flaş talip

Sarı-lacivertliler teknik direktör Ersun Yanal'la yollarını ayırdıktan beri uzun süredir takımın başına getireceği isme karar vermeye çalışıyor.

Fenerbahçe elinden kaçırabilir! Erol Bulut'a flaş talip

Sırp çalıştırıcı Nenad Bjelica ve Alanyaspor'la başarılı bir grafik çizen Erol Bulut arasında bir tercih yapmayı planlayan Fenerbahçe'ye bu konuda bir rakip çıktı.

Fenerbahçe elinden kaçırabilir! Erol Bulut'a flaş talip

Erol Bulut geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında Fenerbahçe'yi istediğini açıkça dile getirmişti ancak 45 yaşındaki teknik adama flaş bir takım talip oldu.

Fenerbahçe elinden kaçırabilir! Erol Bulut'a flaş talip

Dinamo Kiev, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'u takımın başına geçirmeyi hedefliyor.

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