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29 Mayıs 2020, Cuma
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Yeni gözde Altay

Yeni gözde Altay

Sarı-lacivertlilerin 1 numarası , Avrupa’nın gözdeleri arasına girdi.

Sarı-lacivertlilerin 1 numarası , Avrupa'nın gözdeleri arasına girdi. Birçok takımın listesinde yer alan 21 yaşındaki file bekçisi için Ajax, , Sheffield United'ın takipte olduğu belirtildi. İngiliz basını da ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız kaleciyle ilgili detaylı haberler yapıyor.
  1. 29.5.2020
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