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29 Mayıs 2020, Cuma
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İlk yolcu: Mauricio Isla

İlk yolcu: Mauricio Isla

Fenerbahçe’de dün flaş bir gelişme yaşandı. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve idmanlara çıkmayan Şilili futbolcu bırakıldı.

Riva'da devam eden çalışmalara yönetimden izin alarak katılmayan Mauricio Isla konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu, yönetimin ücretinde indirim teklifine sıcak bakmamıştı. Mukavele yenilenmeyecek olan Şilili, bitime 8 hafta kala bırakıldı. Tecrübeli futbolcunun kulüple ilişkisinin kesilmesi beklenirken, kalan 8 maçta Dirar'ın sağ bekte oynayacağı belirtildi.
  1. 29.5.2020
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