Obradovic ile yola devam

Türkiye Ligi'nden sonra Avrupa Ligi'nin de iptal edilmesiyle yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de ilk iş Zeljko Obradovic ile masaya oturmak oldu.

Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sona eren Sırp hocaya yeni bir teklifte bulundu. Fenerbahçe'de 8. sezonunu yaşayan Obra'nın da devam etmek istediği öğrenilirken, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Tecrübeli hoca, Kanarya'da 1 Avrupa Ligi, 5 de Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Bu arada Obradovic'in gelecek sezon öncesi kadroda önemli değişiklikler yapılması konusunda görüş belirttiği iddia edildi. Takımdaki birçok yıldız oyuncuyla yolların ayrılacağı belirtilirken, bu isimlerin Kostas Sloukas, Nando De Colo, Luigi Datome ve Nikola Kalinic olduğu ileri sürüldü.