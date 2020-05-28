Obradovic ile yola devam
Fenerbahçe Beko, yeni sözleşme için Sırp hocayla masaya oturdu. Görüşmenin olumlu sonuçlandığı ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.
Türkiye Ligi'nden sonra Avrupa Ligi'nin de iptal edilmesiyle yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de ilk iş Zeljko Obradovic ile masaya oturmak oldu.
Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sona eren Sırp hocaya yeni bir teklifte bulundu. Fenerbahçe'de 8. sezonunu yaşayan Obra'nın da devam etmek istediği öğrenilirken, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Tecrübeli hoca, Kanarya'da 1 Avrupa Ligi, 5 de Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Bu arada Obradovic'in gelecek sezon öncesi kadroda önemli değişiklikler yapılması konusunda görüş belirttiği iddia edildi. Takımdaki birçok yıldız oyuncuyla yolların ayrılacağı belirtilirken, bu isimlerin Kostas Sloukas, Nando De Colo, Luigi Datome ve Nikola Kalinic olduğu ileri sürüldü.
- 28.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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