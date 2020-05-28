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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko'dan flaş Obradovic kararı!

Obradovic ile yola devam

Obradovic ile yola devam

Beko, yeni sözleşme için Sırp hocayla masaya oturdu. Görüşmenin olumlu sonuçlandığı ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.

Ligi'nden sonra 'nin de iptal edilmesiyle yeni sezon çalışmalarına başlayan 'de ilk iş ile masaya oturmak oldu.

Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sona eren Sırp hocaya yeni bir teklifte bulundu. Fenerbahçe'de 8. sezonunu yaşayan Obra'nın da devam etmek istediği öğrenilirken, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Tecrübeli hoca, Kanarya'da 1 Avrupa Ligi, 5 de Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Bu arada Obradovic'in gelecek sezon öncesi kadroda önemli değişiklikler yapılması konusunda görüş belirttiği iddia edildi. Takımdaki birçok yıldız oyuncuyla yolların ayrılacağı belirtilirken, bu isimlerin Kostas Sloukas, Nando De Colo, Luigi Datome ve Nikola Kalinic olduğu ileri sürüldü.

  1. 28.5.2020
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