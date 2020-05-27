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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Görevlilerin testi negatif

Görevlilerin testi negatif

'nin tesislerinde ekibin koronavirüs testleri, negatif çıktı.

'nin tesislerinde ekibin koronavirüs testleri, negatif çıktı. Kulüpten, " A Takımımızın kamp yapacağı süre boyunca görev alacak 'nin 21 kişilik çalışan ekibine COVID-19 testi yapılmıştır. Gerçekleştirilen testler sonucunda 21 kişinin de COVID-19 testi negatif çıkmıştır" açıklaması yapıldı.

  1. 27.5.2020
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