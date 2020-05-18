Gizli kahraman Ozan Tarman
Fenerbahçe'nin borcunun döviz cinsinden TL'ye çevrildiği geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Kulübü önemli bir yükten kurtaran bu hamlenin baş mimarının Ali Koç'un yedek listesinde olan Ozan Korman Tarman olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'nin borcunun döviz cinsinden TL'ye çevrildiği geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Kulübü önemli bir yükten kurtaran bu hamlenin baş mimarının Ali Koç'un yedek listesinde olan Ozan Korman Tarman olduğu öğrenildi. Londra'da Deutsche Bank'ın Global Satış Başkanlığı'nı yürüten Tarman, borçların TL'ye dönüştürülmesi için sıkı bir çalışma yaptı.
- 18.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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