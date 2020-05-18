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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Gizli kahraman Ozan Tarman

Gizli kahraman Ozan Tarman

'nin borcunun cinsinden TL'ye çevrildiği geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Kulübü önemli bir yükten kurtaran bu hamlenin baş mimarının 'un yedek listesinde olan olduğu öğrenildi.

'nin borcunun cinsinden TL'ye çevrildiği geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Kulübü önemli bir yükten kurtaran bu hamlenin baş mimarının 'un yedek listesinde olan olduğu öğrenildi. 'da 'ın Global Satış Başkanlığı'nı yürüten Tarman, borçların TL'ye dönüştürülmesi için sıkı bir çalışma yaptı.

  1. 18.5.2020
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