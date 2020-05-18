Gizli kahraman Ozan Tarman

Fenerbahçe'nin borcunun döviz cinsinden TL'ye çevrildiği geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Kulübü önemli bir yükten kurtaran bu hamlenin baş mimarının Ali Koç'un yedek listesinde olan Ozan Korman Tarman olduğu öğrenildi. Londra'da Deutsche Bank'ın Global Satış Başkanlığı'nı yürüten Tarman, borçların TL'ye dönüştürülmesi için sıkı bir çalışma yaptı.