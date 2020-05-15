Gölcükspor'da teknik direktör ve 2 personel corona virüsüne yakalandı! - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
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Gölcükspor'da ve 2 personel corona virüsüne yakalandı!

Gölcükspor'da teknik direktör ve 2 personel corona virüsüne yakalandı!

'nun futbola dönüş kararını açıklaması sonrasında 'nin 3.lig ekiplerinden Gölcükspor’da yapılan testlerde ve 2 kulüp personelinin virüse yakalandığı tespit edildi. Kulüp başkanı Çardak, "Futbolcuların çoğu gelmek istemiyor. ’nin karar vermesi lazım" dedi.

'nin 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden ekibi Gölcükspor'da yönetim kurulu, teknik ekip, futbolcu grubu ve kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarının ardından kulübün Teknik Direktörü ve 2 kulüp personelinde Covid-19 testi pozitif çıktı. Yaşanan bu gelişmenin ardından açıklama yapan Gölcükspor Kulüp Başkanı Hüseyin Çardak, "Psikolojimiz bozuldu" derken, mevcut şartlar altında özellikle alt liglerde sezonun devam etmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. Gölcükspor'da tüm takım önümüzdeki hafta tekrardan testten geçecek. Öte yandan Covid-19 testi pozitif çıkan genç teknik adam Ömer Faruk Uzuner, ve kulüp personelinin de sağlık durumları iyi. Hastanede tedavileri sürüyor" dedi.

"FUTBOLCULARIN ÇOĞU GELMEK İSTEMİYOR TFF'NİN KARAR VERMESİ LAZIM"
Liglerin sağlıklı geçeceğini düşünmediğini söyleyen Çardak, "Herkesin psikolojisi iyi değil. Sıkıntılı süreci nasıl aşacağız bilmiyoruz. Futbolcuların çoğu gelmek istemiyor. 'nin bir an önce karar vermesi lazım. Bizim 3. Lig'de futbolcuların aldıkları paralar belli. Biz geçtiğimiz cuma günü ciddi ödeme yaptık. TFF'den idda'dan para gelmiyor. Ekstra yardım da yok. TFF acilen 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinin sıkıntılarını giderecek çalışma başlatması lazım. Kulüplerin maddi durumu kötü. 3-4 yıl sonra kulüp kalmaz. Kulüplerin işleyişlerini sürdürülme açısından çalışma yapılması lazım. Birileri bizim sesimizi duysun" şeklinde konuştu.

  1. 15.05.2020
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