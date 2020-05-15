Max Kruse sitem etti! "Daha fazlasına mı ihtiyacımız var?" - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Max Kruse sitem etti! "Daha fazlasına mı ihtiyacımız var?"

sitem etti! "Daha fazlasına mı ihtiyacımız var?"

Max Kruse sitem etti! "Daha fazlasına mı ihtiyacımız var?"

Üst üste ortaya çıkan vakaları sonrası futbolun devam edecek olmasına tepki gösteren Fenerbahçeli yıldız , "Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamak için daha fazlasına mı ihtiyacımız var?" ifadelerini kullandı.

'de üst üste ortaya çıkan pozitif vakaları sonrası 'nin yıldız futbolcusu , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşananlara tepki gösterdi.

Liglerin yeniden başlatılacak olmasına tepki gösteren 32 yaşındaki futbolcu, "Her gün yeni enfeksiyonlar ortaya çıkıyor ve takımlar karantinaya alınıyor, zaten adil bir rekabet olmayacak. Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamak için daha fazlasına mı ihtiyacımız var?" diye konuştu.

  1. 15.05.2020
  2. Güncelleme: 15.05.2020 13:23
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