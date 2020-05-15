Max Kruse sitem etti! "Daha fazlasına mı ihtiyacımız var?"

Süper Lig'de üst üste ortaya çıkan pozitif corona virüsü vakaları sonrası Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşananlara tepki gösterdi.

Liglerin yeniden başlatılacak olmasına tepki gösteren 32 yaşındaki futbolcu, "Her gün yeni enfeksiyonlar ortaya çıkıyor ve takımlar karantinaya alınıyor, zaten adil bir rekabet olmayacak. Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamak için daha fazlasına mı ihtiyacımız var?" diye konuştu.