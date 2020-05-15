Fenerbahçe'de son durum ne? İşler karışık!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için son zamanlarda Nenad Bjelica ismi ön plana çıkmış, ancak Erol Bulut ismi de rafa kaldırılmamıştı. Peki Fenerbahçe'de son durum ne? Yeni hoca kim olacak? İşte detaylar...