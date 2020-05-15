Fenerbahçe'de son durum ne? İşler karışık!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için son zamanlarda Nenad Bjelica ismi ön plana çıkmış, ancak Erol Bulut ismi de rafa kaldırılmamıştı. Peki Fenerbahçe'de son durum ne? Yeni hoca kim olacak? İşte detaylar...
15 Mayıs 2020 Cuma 11:30
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Süper Lig'de 6 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, yaptığı 13 transfer sonrası sezona flaş bir giriş yapmıştı.
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Oynanan ilk 17 karşılaşmada 9 galibiyet 4 beraberlik elde eden sarı-lacivertli ekip, ilk yarıyı lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde 4. sırada kapattı.
İkinci yarının hemen başında elde edilen 2 galibiyetle yarışa daha sıkı tutunan Sarı Kanaryalar'da ise işler bir anda tersine döndü.
Üst üste alınan kötü sonuçlarla birlikte neredeyse yarıştan kopan Süper Lig devinde teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı.
Yanal'ın ayrılığı sonrası corona virüsü salgını sebebiyle ara verilen sürece kadar ise takımı Zeki Murat Göle yönetti.