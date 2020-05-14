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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Josef de Souza gemileri yaktı! 15 gün içinde...

Josef de Souza gemileri yaktı! 15 gün içinde...

Bir dönem forması giyen ve Arabistan Ligi ekiplerinden 'ye olan Josef de Souza alacaklarını tahsil edemediği için ayrılığın eşiğine geldi.

Geçtiğimiz sezon 12 milyon euro bedelle 'den 'ye olan Josef de Souza, gemileri yaktı. Arap ekibinden 1.5 milyon euro olan alacağını tahsil edemeyen Sambacı, 15 gün içinde ödeme yapılmaması halinde sözleşmesini feshedecek.

  1. 14.5.2020
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