Josef de Souza gemileri yaktı! 15 gün içinde...

Geçtiğimiz sezon 12 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza, gemileri yaktı. Arap ekibinden 1.5 milyon euro olan alacağını tahsil edemeyen Sambacı, 15 gün içinde ödeme yapılmaması halinde sözleşmesini feshedecek.