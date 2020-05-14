Josef de Souza gemileri yaktı! 15 gün içinde...
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza alacaklarını tahsil edemediği için ayrılığın eşiğine geldi.
Geçtiğimiz sezon 12 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza, gemileri yaktı. Arap ekibinden 1.5 milyon euro olan alacağını tahsil edemeyen Sambacı, 15 gün içinde ödeme yapılmaması halinde sözleşmesini feshedecek.
- 14.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Josef de Souza gemileri yaktı! 15 gün içinde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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