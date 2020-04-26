Ozan Tufan için önce F.Bahçe - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Ozan Tufan için önce F.Bahçe

için önce F.Bahçe

Ozan Tufan için önce F.Bahçe

Sarı-lacivertli formayla bu sezon öne çıkan isimlerden olan 'ın eleştirildiği ve kaldığı dönemlerde önemli teklifler aldığı belirtildi.

Sarı-lacivertli formayla bu sezon öne çıkan isimlerden olan 'ın eleştirildiği ve kaldığı dönemlerde önemli teklifler aldığı belirtildi. Başta ve olmak üzere 'nın da gündemine giren yıldız futbolcunun tüm teklifleri reddettiği öğrenildi. Ozan'ın menajerine de, "Önce . Burada istenmezsem o zaman tekliflere bakarım" dediği kaydedildi.
  1. 26.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ozan Tufan için önce F.Bahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA