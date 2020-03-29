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29 Mart 2020, Pazar
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de koronaya yakalandı

Rüştü Reçber de koronaya yakalandı

yanı sıra ve 'ın efsane file bekçilerinden 'in koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Milli takımın yanı sıra ve 'ın efsane file bekçilerinden 'in koronavirüse yakalandığı açıklandı. Eşi Instagram hesabından yaptığı açıklamada Rüştü Reçber'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hastaneye yatırıldığını duyurdu. Işıl Reçber'in paylaşımı şu şekilde: Eşim Rüstü'yü COVİD-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz. Birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız. Allah tüm hastalara acil şifa kolaylık versin .
  1. 29.3.2020
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