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23 Mart 2020, Pazartesi
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Yönetimden teşekkür

Yönetimden teşekkür

aFenerbahçe, takımında ortaya çıkan Covid- 19 şüphesine karşı destek mesajı yollayan herkese teşekkür etti. Kulübün hesabından, "Destek mesajlarıyla bugün yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" paylaşımında bulundu.

, takımında ortaya çıkan Covid- 19 şüphesine karşı destek mesajı yollayan herkese teşekkür etti. Kulübün hesabından, "Destek mesajlarıyla bugün yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Bu süreçten hep birlikte daha da güçlenerek çıkacağımıza inancımız tam. Koronavirüs'e karşı kazanan tüm renkler olacak. #BirlikteBaşaracağız #EvdeKal" denildi.
  1. 23.3.2020
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