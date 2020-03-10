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10 Mart 2020, Salı
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Mutlu yıllar Obra

Mutlu yıllar Obra

’nun başantrenörü , girdi. Yönetim, resmi twitter adresinden yayınladığı mesajla Sırp koçu kutladı. Taraftarlar da Avrupa basketbolunun yaşayan efsanesini tebrik etti. F.Bahçe’de 506 maça çıkan Obra, 381 galibiyet alıp, 11 kupa kazandı.

'nun başantrenörü , girdi. Yönetim, resmi twitter adresinden yayınladığı mesajla Sırp koçu kutladı. Taraftarlar da Avrupa basketbolunun yaşayan efsanesini tebrik etti. F.Bahçe'de 506 maça çıkan Obra, 381 galibiyet alıp, 11 kupa kazandı.
  1. 10.3.2020
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