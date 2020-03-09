Tarihi tersten yazıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Tarihi tersten yazıyor

Tarihi tersten yazıyor

Tarihi tersten yazıyor

Zirvenin 12 puan gerisinde kalan Kanarya, mutlu sona ulaşamazsa şampiyonluk hasretini 6 sezona çıkarıp kendi rekorunu egale edecek.

Yukatel Denizlispor beraberliğiyle 'deki galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve 25. haftada zirvenin 12 puan gerisine düşen 'de kabus sürüyor. Geçen sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren, bir ara küme düşme korkusu bile yaşayan sarılacivertliler, mutlak şampiyonluk için başladığı 2019-20'de de umduğunu bulamadı. Sezonun ikinci yarısına FK ve 'i yenerek iyi başlayan ve 37 puanla ikinci sıraya yükselen Kanarya, sonraki 6 haftada büyük düşüş yaşadı.

90-95 ARASI OLAMADI

Son 6 lig maçında üçer mağlubiyet ve beraberlikle 15 puan yitiren sarı- lacivertliler, 40 puanda kaldı. İşi artık mucizeye kalan Fenerbahçe, mutlu sona ulaşamazsa şampiyonluk hasretini 6 sezona çıkararak, lig tarihindeki kötü rekorunu egale edecek. Sarı-lacivertliler daha önce 1989-90 ila 1994- 95 arasında üst üste 6 kez sezonu zirvede bitirememişti. Bu süre Fenerbahçe'nin halen en fazla şampiyonluk hasreti çektiği dönem. Fenerbahçe bu sezon da şampiyon olamaması durumunda bu rekorunu tekrarlayacak.

  1. 9.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tarihi tersten yazıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN