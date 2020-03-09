Tarihi tersten yazıyor

Yukatel Denizlispor beraberliğiyle Süper Lig'deki galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve 25. haftada zirvenin 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de kabus sürüyor. Geçen sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren, bir ara küme düşme korkusu bile yaşayan sarılacivertliler, mutlak şampiyonluk için başladığı 2019-20'de de umduğunu bulamadı. Sezonun ikinci yarısına Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i yenerek iyi başlayan ve 37 puanla ikinci sıraya yükselen Kanarya, sonraki 6 haftada büyük düşüş yaşadı.

90-95 ARASI OLAMADI

Son 6 lig maçında üçer mağlubiyet ve beraberlikle 15 puan yitiren sarı- lacivertliler, 40 puanda kaldı. İşi artık mucizeye kalan Fenerbahçe, mutlu sona ulaşamazsa şampiyonluk hasretini 6 sezona çıkararak, lig tarihindeki kötü rekorunu egale edecek. Sarı-lacivertliler daha önce 1989-90 ila 1994- 95 arasında üst üste 6 kez sezonu zirvede bitirememişti. Bu süre Fenerbahçe'nin halen en fazla şampiyonluk hasreti çektiği dönem. Fenerbahçe bu sezon da şampiyon olamaması durumunda bu rekorunu tekrarlayacak.