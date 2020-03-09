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09 Mart 2020, Pazartesi
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’da yarım takım yok

Konya’da yarım takım yok

Tolgay, Ozan, ve Altay cezaları, Kruse ise sakatlığı nedeniyle bu hafta forma giyemeyecek.

Sarı-lacıvertli takımın belini bir türlü doğrultamamasında sakatlık ve cezaların da rolü büyük... Denizlispor maçında gördükleri kartlarla bu kez , , ve kaleci Altay cezalı duruma düşerken, Max Kruse de sakatlar kervanına katıldı. 5 yıldız isim bu hafta deplasmanda oynanacak mücadelesinde forma giyemeyecek. Uzun süredir takımdan ayrı olan Garry Rodrigues'in durumu ise hafta içinde belli olacak. Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle cumartesi günü son anda kadrodan çıkarılan Deniz Türüç ise 'da görev alabilecek.
  1. 9.3.2020
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