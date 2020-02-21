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21 Şubat 2020, Cuma
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Fener’e Real şoku!

Fener’e Real şoku!

 Beko, 'nde 25. hafta mücadelesinde evinde ağırladığı 'e farklı yenildi: 65-94.

Beko, 'nde 25. hafta mücadelesinde evinde ağırladığı 'e farklı yenildi: 65-94. Bu sezon Avrupa'da hayal kırıklığı yaşayan sarılacivertliler, 14. kez parkeden boynu bükük ayrılırken, sahasındaki en farklı yenilgiyi aldı. Real Madrid, ribauntlarda F.Bahçe Beko'ya 38-20 üstünlük sağladı. Sarı-lacivertli oyuncular 11 asist yaparken, İspanyol ekibi maç boyunca 30 asistle oynadı. Öte yandan ilk yarıda Causeur'un sert faulü sonrası yerde kalan Sloukas'ın çenesinde kanama oldu.
  1. 21.2.2020
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