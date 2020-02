Robin Van Persie itiraf etti! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'ye Robin Van Persie'den mesaj var! Hollandalı süperstar, sosyal medyada sarı lacivertli bir taraftarın sorusunu yanıtladı.



2015-16 sezonunda Premier Lig devi Manchester United'dan Luis Nani ile beraber Fenerbahçe'ye transfer olan Robin Van Persie, sarı lacivertlileri unutamıyor.

Van Persie, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Biraz boş vaktim var. Hızlı bir soru cevap yapmaya hazır mısınız? Hadi yapalım!" dedi.

Bu paylaşımın ardından binlerce futbolsever Van Persie'ye sorularını yöneltirken Hollandalı star, sarı lacivertli taraftarın cevabına özel olarak yanıt verdi.

Kendisine dünya futbolu ile ilgili bir çok soru sorulmasına karşın sadece Fenerbahçe için verdiği cevapta görsel kullanırken, taraftarları unutamadığını itiraf etti.

Van Persie, kendisine yöneltilen, "Fenerbahçe taraftarlarına bir şey söyleme şansınız olsaydı ne olurdu?" sorusuna, "Siz oradaydınız! Kadıköy'de atmosfer her zaman harikaydı! Benim için en önemli olay büyük derbi oldu" dedi.

You guys were ??! Atmosphere in Kadiköy was always fantastic! Personal highlight for me was the big derby https://t.co/6d5BBuKBta pic.twitter.com/VSug6IwhXs