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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Robin itiraf etti! ...

Robin Van Persie itiraf etti! Fenerbahçe...

'nin 2015-16 sezonunda Premier Lig devi Manchester United'dan 6,5 milyon euro bedelle kadrosuna dahil ettiği Hollandalı süpterstar Robin , sarı lacivertliler hakkında açıklamada bulundu. Van Persie, bir Fenerbahçe taraftarının kendisine yönelttiği soruya, "Benim için en önemli vurgu büyük derbilerdi" dedi.

'ye Robin 'den mesaj var! Hollandalı süperstar, sosyal medyada sarı lacivertli bir taraftarın sorusunu yanıtladı.


2015-16 sezonunda Premier Lig devi Manchester United'dan Luis Nani ile beraber Fenerbahçe'ye transfer olan Robin Van Persie, sarı lacivertlileri unutamıyor.

Van Persie, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Biraz boş vaktim var. Hızlı bir soru cevap yapmaya hazır mısınız? Hadi yapalım!" dedi.

Bu paylaşımın ardından binlerce futbolsever Van Persie'ye sorularını yöneltirken Hollandalı star, sarı lacivertli taraftarın cevabına özel olarak yanıt verdi.

Kendisine dünya futbolu ile ilgili bir çok soru sorulmasına karşın sadece Fenerbahçe için verdiği cevapta görsel kullanırken, taraftarları unutamadığını itiraf etti.

Van Persie, kendisine yöneltilen, "Fenerbahçe taraftarlarına bir şey söyleme şansınız olsaydı ne olurdu?" sorusuna, "Siz oradaydınız! Kadıköy'de atmosfer her zaman harikaydı! Benim için en önemli olay büyük derbi oldu" dedi.

  1. 03.02.2020
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