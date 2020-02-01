Omuz omuza
Sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında toplu hücum&defans anlayışı ile sahada olacak. 90 dakika herkes savaşacak. Hedef kazanıp ipleri ele almak.
Fenerbahçe, Süper Lig'de bu akşam Trabzonspor'a konuk olacak. Ligde son 4 maçını kazanarak ikinci sıraya yükselen sarılacivertliler, seriyi sürdürmek istiyor. Galibiyet halinde bir maçı eksik olan Trabzonspor ile puan farkı 5'e çıkacak ve şampiyonluk yarışında ciddi bir avantaj elde edilecek. Teknik heyet, oyunculardan sahada birbirlerine yardım etmesini istedi. Kanatlar etkili kullanılacak. Takım halinde hücum ve savunma yapılacak. "Kazanamıyorsan kaybetme" prensibi uygulanacak.
GOL SiLAHLARI KRUSE&MURİÇ
Teknik direktör Ersun Yanal'ın sahaya geçtiğimiz hafta Başakşehir'i sürklase ederek 2-0 yenen onbirle çıkması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin en büyük gol silahları yine Vedat Muriç ile Max Kruse olacak. Son iki maçı boş geçmeyen ikiliden Muriç 12 golle takımın bu sezonki en skorer ismi. Kruse de son 6 maçta 4 gol kaydetti. Luiz Gustavo, Garry Rodrigues, Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci de fırsat bulduklarında uzaktan şutlarla gol arayacak. Trabzonspor'un etkili ismi Sörloth'u ise Serdar Aziz marke edecek.
SON TAKTİK PROVAYI YAPIP GİTTİLER
Kanarya, Trabzonspor maçının hazırlıklarını dün sabah yaptığı idmanla tamamladı. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda top kapma ve pas çalışmaları ile dar alanda çift kale maç gerçekleştirildiği bildirildi. Takım akşam saatlerinde Trabzon'a hareket etti.
DEPLASMANDA SON 2 MAÇ FİRESİZ
Yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Kanarya, ligde son 4 maçını kazandı. Deplasmanda oynadığı son iki karşılaşmadan da 3 puanla dönen (Çaykur Rizespor 2-1, Gaziantep FK 2-0) sarı-lacivertliler, ilk 8 deplasmanında sadece 2 kez kazanabilmişti.
FALETTE YEDEK SOYUNACAK
Lisansı çıkartılan yeni transfer Simon Falette de Trabzon'a götürüldü. Gineli savunmacı yedek soyunacak. Teknik heyetin ilerleyen dakikalarda görev vermesi durumunda Falette ilk kez sarı-lacivertli formayla görücüye çıkacak.
SAVUNMA İSTİM ÜSTÜNDE
Fenerbahçe son 4 resmi maçta rakiplerine gol şansı vermedi. Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmayı 2-0'lık skorlarla kazanan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda da Hes Kablo Kayserispor'a karşı kalesini kapattı. (0-0 / 2-0).
839 GÜN SONRA TRABZON'DA
Ersun Yanal, iki farklı dönemde görev yaptığı Trabzonspor'un stadına 839 gün sonra bu kez rakip olarak çıkacak. Yanal, Fenerbahçe'nin başında iken bordo-mavili ekip ile oynadığı 4 maçta, 1 galibiyet, 3 beraberlik elde etti, hiç kaybetmedi.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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