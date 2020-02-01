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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Dev derbi ’ta

Dev derbi 23 Şubat’ta

'de . hafta programı açıklandı. F.Bahçe-G.Saray derbisi Pazar günü 19.00'da oynanacak: F.Bahçe- A. (8 Şubat / 20.00), Ankaragücü- F.Bahçe ( Cumartesi / 20.00), Antalyaspor-F.Bahçe ( Cumartesi / 20.00), F.Bahçe- Y. Denizli (7 Mart Cumartesi / 20.00).

Süper Lig'de . hafta programı açıklandı. F.Bahçe-G.Saray derbisi Pazar günü 19.00'da oynanacak: F.Bahçe- A. (8 Şubat / 20.00), Ankaragücü- F.Bahçe ( Cumartesi / 20.00), Antalyaspor-F.Bahçe ( Cumartesi / 20.00), F.Bahçe- Y. Denizli (7 Mart Cumartesi / 20.00).

  1. 1.2.2020
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